مال وأعمال

السعودية تعود لأسواق الدين العالمية من خلال بيع سندات دولارية على شريحتين

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

– أفادت مؤسسة انترناشيونال فاينانس ريفيو التي توفر معلومات عن الدخل الثابت والمتخصصة فى مجال أبحاث أسواق المال، أن السعودية بدأت في بيع سندات بالدولار الأمريكي بينها صكوك.

يشمل البيع المقرر للديون والذي سيكتمل في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، سندات تقليدية لمدة 30 عاما يتم تسويقها عند حوالي 3.6 في المئة وصكوك لمدة تسع سنوات ونصف أو سندات إسلامية عند حوالي 110 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية.

اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية تعود لأسواق الدين العالمية من خلال بيع سندات دولارية على شريحتين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا