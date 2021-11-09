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العربية نت _ أظهرت التقديرات السريعة التي قامت بها الهيئة العامة للإحصاء، تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية، نمواً بنسبة 6.8% في الربع الثالث من عام 2021، مقارنة بالربع الثالث من العام 2020.
وذكرت الهيئة في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، أن هذا النمو الإيجابي يعود إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة قدرها 9% نتيجة زيادة الطلب العالمي على النفط الخام، ومعاودة المملكة رفع إنتاجها في عام 2021، تليها الأنشطة غير النفطية بنسبة 6.2% كما حققت الأنشطة الحكومية ارتفاعاً قدره 2.7%.
وبحسب الهيئة السعودية، فإن معدل النمو في الربع الثالث من العام الجاري، هو أعلى معدل نمو منذ عام 2012.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اقتصاد السعودية ينمو بأعلى معدل منذ 2012 عند 6.8% بدعم تعافي أسعار النفط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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