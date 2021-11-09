اقتصاد السعودية ينمو بأعلى معدل منذ 2012 عند 6.8% بدعم تعافي أسعار النفط

العربية نت _ أظهرت التقديرات السريعة التي قامت بها الهيئة العامة للإحصاء، تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية، نمواً بنسبة 6.8% في الربع الثالث من عام 2021، مقارنة بالربع الثالث من العام 2020.

وذكرت الهيئة في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، أن هذا النمو الإيجابي يعود إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة قدرها 9% نتيجة زيادة الطلب العالمي على النفط الخام، ومعاودة المملكة رفع إنتاجها في عام 2021، تليها الأنشطة غير النفطية بنسبة 6.2% كما حققت الأنشطة الحكومية ارتفاعاً قدره 2.7%.

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وبحسب الهيئة السعودية، فإن معدل النمو في الربع الثالث من العام الجاري، هو أعلى معدل نمو منذ عام 2012.