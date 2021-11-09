مال وأعمال

بيتكوين تتجاوز 68 ألف دولار في أعلى مستوى لها على الإطلاق

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

وكالات _ قفزت عملة بيتكوين إلى مستوى قياسي جديد لتتجاوز أعلى مستوى حققته في أكتوبر الماضي، وسط مكاسب لأغلب العملات المشفرة الأخرى.

وارتفعت بيتكوين صاحبة أكبر رأسمال سوقي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة 4.74% لتصل إلى 68.3 ألف دولار، متجاوزة الرقم القياسي الذي حققته في 20 أكتوبر بالقرب من 67 ألف دولار.

اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

وأدى الارتفاع الذي شهدته البيتكوين إلى تجاوز رأس المال السوقي للعملات المشفرة 3 تريليونات دولار، وهو ما يشير إلى زيادة بنحو 4 أضعاف منذ بداية العام الجاري، حيث تتزايد الإثارة حول إمكانيات التمويل اللامركزي والرموز غير القابلة للاستبدال.

ICT2021_728x90

وارتفعت عملة الإيثر بنسبة 1.96% إلى 4807.13 دولارن وبيتكوين كاش ارتفعت بنسبة 9.6% إلى 667.4 دولار، كما ارتفعت عملة دوجكوين بنسبة 4.73% إلى 0.28 دولار.

فيما صعدت عملة كوردانو بنسبة 6% إلى 2.2 دولار. وقفزت عملة ليتكوين بنسبة 18% إلى 242.7 دولار.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيتكوين تتجاوز 68 ألف دولار في أعلى مستوى لها على الإطلاق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا