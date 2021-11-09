بيتكوين تتجاوز 68 ألف دولار في أعلى مستوى لها على الإطلاق

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وكالات _ قفزت عملة بيتكوين إلى مستوى قياسي جديد لتتجاوز أعلى مستوى حققته في أكتوبر الماضي، وسط مكاسب لأغلب العملات المشفرة الأخرى.
وارتفعت بيتكوين صاحبة أكبر رأسمال سوقي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة 4.74% لتصل إلى 68.3 ألف دولار، متجاوزة الرقم القياسي الذي حققته في 20 أكتوبر بالقرب من 67 ألف دولار.
وأدى الارتفاع الذي شهدته البيتكوين إلى تجاوز رأس المال السوقي للعملات المشفرة 3 تريليونات دولار، وهو ما يشير إلى زيادة بنحو 4 أضعاف منذ بداية العام الجاري، حيث تتزايد الإثارة حول إمكانيات التمويل اللامركزي والرموز غير القابلة للاستبدال.
وارتفعت عملة الإيثر بنسبة 1.96% إلى 4807.13 دولارن وبيتكوين كاش ارتفعت بنسبة 9.6% إلى 667.4 دولار، كما ارتفعت عملة دوجكوين بنسبة 4.73% إلى 0.28 دولار.
فيما صعدت عملة كوردانو بنسبة 6% إلى 2.2 دولار. وقفزت عملة ليتكوين بنسبة 18% إلى 242.7 دولار.
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