البنك المركزي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاستثمار وI-SCORE

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دوت الخليج – وقع البنك المركزي المصري المصري بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاستثمار وشركة I-Score بهدف تبادل البيانات والمعلومات من خلال النظم الإلكترونية وتيسير الإجراءات للمستثمرين.
وذكر المركزي في بيان اليوم الثلاثاء، أن اتفاق التعاون يعمل على ميكنة إصدار شهادات تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها، بجانب الربط بين أطراف البروتوكول الثلاثة بنظام استعلام إلكتروني متطور، بما يوفر الوقت والجهد في جميع الإجراءات ذات الصلة، ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات بالسوق المصري.
وأوضح أن البروتوكول الجديد يسهل الإجراءات للمستثمرين من خلال الربط المباشر للبنوك المصدرة للشهادات بالهيئة العامة للاستثمار بدلا من دورة العمل الورقية المطبقة حاليا والتي تستغرق أكثر من 10 أيام لإنهاء إجراءات شهادات تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها مما يساعد أيضا على الحد من مخاطر التزوير والاحتيال.
وقال إن البروتوكول يتيح للبنك المصدر للشهادة إدخال بياناتها كاملة بشكل الكتروني وإرسالها للهيئة العامة للاستثمار لحظيا للبدء في إجراءات التأسيس مباشرة وبدورها تقوم الهيئة بإخطار البنك بشكل الكتروني باكتمال التأسيس من عدمه مع ارفاق عقد التأسيس والسجل التجاري في حالة الاكتمال ليقوم البنك بالإفراج عن مبلغ الشهادة المحتجز للمؤسسين.
كما يتيح أيضا ميكنة التفويضات الخاصة بتأسيس الشركات وغيرها من التفويضات التي تقوم البنوك باستخراجها لعملائها لصالح الهيئة العامة للاستثمار عن طريق استبدال طرق الإصدار اليدوية كالطباعة والأختام وصحة التوقيع بنظام إدخال إلكتروني، بحسب ما أورده البيان.
وأشار المركزي، إلى أن البنك المصدر للتفويض يقوم بإدخاله على النظام ليتم إرساله للهيئة العامة للاستثمار مباشرة والتي تقوم بالاستعلام عن صحة التفويض وصلاحيته عند الحاجة لذلك.
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