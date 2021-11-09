مال وأعمال

البحرين تكلف بنوكا بترتيب إصدار سندات وصكوك دولارية

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_ أفادت وثيقة اطلعت عليها يوم الثلاثاء بأن البحرين كلفت مجموعة من البنوك بترتيب مكالمات مع مستثمرين في أدوات الدخل الثابت قبيل إصدار مزمع لديون مقومة بالدولار الأمريكي.

يعتزم البلد الخليجي إصدار صكوك لأجل سبعة أعوام ونصف العام وسندات تقليدية لأجل 12 عاما ونصف العام.

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وكلفت بي.إن.بي باريبا وسيتي وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي.مورجان وبنك البحرين الوطني بإدارة بيع الديون.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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