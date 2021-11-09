_ أفادت وثيقة اطلعت عليها يوم الثلاثاء بأن البحرين كلفت مجموعة من البنوك بترتيب مكالمات مع مستثمرين في أدوات الدخل الثابت قبيل إصدار مزمع لديون مقومة بالدولار الأمريكي. يعتزم البلد الخليجي إصدار صكوك لأجل سبعة أعوام ونصف العام وسندات تقليدية لأجل 12 عاما ونصف العام. اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر وكلفت بي.إن.بي باريبا وسيتي وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي.مورجان وبنك البحرين الوطني بإدارة بيع الديون.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البحرين تكلف بنوكا بترتيب إصدار سندات وصكوك دولارية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.