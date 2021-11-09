مدينة نصر للإسكان تحقق 250 مليون جنيه أرباح مجمعة خلال 9 أشهر

رنا ممدوح _ أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عن النتائج المالية المجمعة للفترة يناير – سبتمبر 2021، حيث بلغت الإيرادات المجمعة 1.4 مليار جنيه، وبلغ صافي الربح المجمع 250 مليون جنيه بهامش صافي ربح 18%.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن إيرادات المبيعات للفترة يناير – سبتمبر 2021 على صعيد الأعمال المستقلة حوالي 1.31 مليار جنيه، وبلغ صافي الربح 258 مليون جنيه، بنسبة هامش صافي الربح 20%.

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وبحسب البيان أدى عدم وجود صفقة بيع قطعة أرض كبيرة المساحة في الفترة يناير – سبتمبر 2021 إلى انخفاض نسبي للإيرادات وصافي الأرباح مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2020.

وذكرت أنه من الطبيعي أن مثل هذه الصفقات لاتتم بصورة دورية، حيث أن تطوير وبيع الوحدات العقارية يمثل النشاط الرئيسي للشركة والمصدر الأول لتوليد الإيرادات والأرباح بصورة منتظمة.

وعلى صعيد النتائج المالية المستقلة للربع الثالث من عام 2021 مقارنة بالربع المناظر له العام الماضي، ركزت الشركة مبيعاتها في المشروعات القائمة التي قاربت على الانتهاء من تنفيذها في croons، Taval، zone T.

وركزت الشركة على تسريع برنامج تسليم الوحدات المباعة للعملاء، وذلك بهدف الوفاء بالتزاماتها التعاقدية مع العملاء واستكمال محافظ الوحدات المباعة والمسلمة بهذة المشروعات تمهيدا لتنفيذ برنامج لتوريق هذه المحافظ لتحويلها لسيولة نقدية للشركة.

وأعلنت أنها استمرت في تنفيذ برنامج تسليم الوحدات المباعة لعملاءها بمشروعات تاج سيتي وسراي ونصر جاردنز، حيث بلغت الوحدات المسلمة خلال الفترة يناير – سبتمبر 2021 عدد 570 وحدة مقارنة بعدد 346 وحدة مسلمة خلال نفس الفترة من عام 2020، بمعدل نمو 65%.

وبلغت تكاليف الأعمال الإنشائية حوالي 1.920 مليار جنيه خلال الفترة يناير – سبتمبر 2021، موضحه أن ذلك يعكس البرنامج القوي لتنفيذ المرافق والإنشاءات لاستكمال برنامج تسليم حوالي 4000 وحدة سكنية للعملاء بمشروعي تاج سيتي وسراي في 2021 – 2022.

ورصدت الشركة تحقيق تعاقدات وحجوزات بمشروع تاج سيتي بالتجمعات السكنية بلوك 20 وتاج جاردنز وسيلي وزون تي وكذلك التجمع السكني الجديد إليكت، بحوالي 1.054 مليار جنيه خلال الفترة يناير – سبتمبر 2021 مقابل 909 مليون جنيه في الفترة المماثلة من عام 2020 بزيادة 16%.

وحقق مشروع سراي تعاقدات وحجوزات قوية بحوالي 1.584 مليار جنيه.

وأوضح المهندس حازم بركات رئيس مجلس الإدارة بشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير أن الربع الثالث من عام 2021 يمثل مرحلة ترتيب الأولويات من خلال تنفيذ برنامج مكثف لتنفيذ المشروعات وتسليم الوحدات للعملاء بمشروعات الشركة بتاج سيتي وسراي.

وأضاف أن الشركة قد قامت بضخ حوالي 738 مليون جنيه استثمارات جديدة بمشروعيها الرئيسيين خلال الربع الثالث من عام 2021.