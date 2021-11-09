مبيعات السيارات المستوردة تقفز 41.2% إلى 110 ألف و891 وحدة

شاهندة إبراهيم – قفزت مبيعات السيارات المستوردة بما يوازي 41.2%، بإجمالي 110 ألف و891 وحدة، خلال الشهور التسعة الأولى، في مقابل 78 ألف و560 عربة تم بيعها في الفترة ذاتها من العام الماضي.

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ونجحت العلامة الصينية إم جي في قيادة مبيعات السيارة المستوردة للمرة الثانية في شهرين، بواقع 18 ألف و498 مركبة على أساس سنوي، بدلا من 8 آلاف و653 عربة.

وحافظت هيونداي على تمركزها في المركز الثاني بحجم بيع وصل إلى 14 ألف و121 سيارة، في مقابل 8 آلاف و442 وحدة.

وتمكنت تويوتا من بيع 12 ألف و968 سيارة أودعتها في المركز الثالث، في مقابل 10 آلاف و812 مركبة.

وجاءت في كيا المركز الخامس بعدما نجح وكيلها وتسويق 11 ألف و319 سيارة، في مقابل 6 آلاف و723 مركبة.

وكان المركز السادس من نصيب سوزوكي بواقع 9 آلاف و883 وحدة، بدلا من 961 سيارة، فيما أعقبتها فيات بحجم بيع 9 آلاف و798 مركبة، مقارنة مع 8 آلاف و619 عربة.

وحصلت بيجو على المركز الثامن بإجمالي بيع 8 آلاف و25 سيارة، بدلا من 5 آلاف و200 عربة، وتلتها سيترين بعدما قامت بتسويق4 آلاف و306 وحدات.

فيما حلت رينو في المركز العاشر بحجم بيع متراجع للغاية وصل إلى 3 آلاف و631 سيارة بدلا من 10 آلاف و250 وحدة.

وجاءت أوبل في المركز الحادي عشر إلا أن التراجع خيم على مبيعاتها أيضا لتصل إلى 3 آلاف و345 سيارة، مقارنة مع 5 آلاف و144 وحدة.

وظهرت نيسان في المركز الثاني عشر بواقع 2,825 سيارة في مقابل1,789 وحدة، ومن ثم تلتها شيفروليه بإجمالي 2,722 مركبة بدلا من 3 آلاف و94 عربة.

فيما سجلت باقي العلامات الأخري مبيعات وصلت إلى 9 آلاف و756 سيارة في مقابل 5 آلاف و567 وحدة.

وكشفت أحدث التقارير الرسمية الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، عن بلوغ القطاع قمة جديدة من النمو وصلت إلى 37.20%، بعد تسليمها 208 آلاف و993 وحدة منذ بداية العام وحتى الآن، في مقابل 152 ألف و332 عربة مباعة في ذات الفترة المقارنة من العام الماضي.

وتمكنت سيارات الركوب من تحقيق نمو وصل إلى 43%، بحجم بيع 153 ألف و867 وحدة، في مقابل 107 آلاف و617 مركبة.

أما على صعيد تعاملات شهر سبتمبر منفرد، سجلت المبيعات الإجمالية للسوق تراجع قدر بنحو 0.8% خلال شهر سبتمبر الماضي.

إذ بلغت الأرقام التراكمية للسوق نحو 22 ألف و714 وحدة، في مقابل 22 ألف و905 سيارات مبيعة في الشهر المماثل من العام الماضي.

هذا وخيم التراجع أيضا على مبيعات سيارات الركوب لتبيع 16 ألف و644 عربة، في مقابل 17 ألف و51 مركبة، لتنخفض بما يوازي 2.4%.