بلتون تحقق 10.5 مليون جنيه أرباح مجمعة خلال 9 أشهر

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رنا ممدوح _ تحولت شركة بلتون المالية القابضة إلى الربحية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتحقق صافي بقيمة 10.458 مليون جنيه، مقابل 35.926 مليون جنيه خسائر بالفنرة المناظرة.
وصعد إجمالي الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 308.489 مليون جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 198.216 مليون جنيه بالفترة المقارنة.
وارتفعت مصروفات الفوائد خلال نفس الفترة إلى 63.244 مليون جنيه، مقابل 32.762 مليون جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.
وعلى صعيد الأعمال المستقلة، تراجعت خسائر الشركة إلى 49.076 مليون جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 51.931 مليون جنيه بالفترة المناظرة.
وصعد إجمالي الإيرادات خلال نفس الفترة إلى 28.133 مليون جنيه مقابل 16.848 مليون جنيه بالفترة المقارنة.
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