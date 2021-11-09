البورصة تصعد 0.4% بداية التعاملات والسبعيني يرتفع 0.81%

رنا ممدوح _ ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم، وحقق المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.4%، ليتداول عند مستوى 11543 نقطة.

وصعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.81% و 0.68% على الترتيب.

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وسجلت تداولات البورصة 82.979 مليون جنيه على 150 شركة من خلال 4.305 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 38 شركة مقابل تراجع شركة واحدة، بينما لم تتغير أسعار 111 شركة.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المؤسسات الأجنبية وسجلوا صافي بقيمة 3.286 مليون جنيه، وسط غياب لنشاط الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 2.301 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي بقيمة 18.486 مليون جنيه، مقابل 16.184 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 984.410 ألف جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي شراء بقيمة 1.070 مليون جنيه، مقابل 85.955 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح سعر الإغلاق نسبة التغير % زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 23.04 27.55 19.57 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 12.85 13.92 8.33 شارم دريمز للاستثمار السياحي 5.6 5.94 6.07 وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي 65.54 69.27 5.69 الشمس للإسكان والتعمير 6.73 7.1 5.5

الأسهم الأكثر انخفاضا