اضطرابات سلاسل الإمداد تقود صادرات ألمانيا للتراجع في سبتمبر

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– قال مكتب الإحصاء في ألمانيا اليوم الثلاثاء، إن صادرات البلاد تراجعت للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر، بينما شهدت الواردات ركودا تقريبا، وذلك في مؤشر جديد على أن اضطرابات سلاسل الإمداد تقوض تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا.
وانخفضت الصادرات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية 0.7 بالمئة خلال الشهر إلى 112.3 مليار يورو (129.75 مليار دولار) مقارنة مع توقعات اقتصاديين بعدم حدوث تغير يذكر.
وارتفعت الواردات 0.1 بالمئة إلى 99.2 مليار يورو، وهي أضعف من زيادة 0.6 بالمئة توقعها محللون.
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