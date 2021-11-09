نايل سات تحقق 20.3 مليون دولار أرباحا خلال 9 أشهر

رنا ممدوح _ تراجع صافي أرباح شركة المصرية للأقمار الصناعية – نايل سات، في أول 9 أشهر من العام الجاري إلى 20.308 مليون دولار مقابل 26.069 مليون دولار بالفترة المناظرة.

وانخفضت إيرادات النشاط وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 86.669 مليون دولار بالفترة من بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 93.895 مليون دولار بالفترة المقارنة.

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وصعد إجمالي مصروفات النشاط المباشرة خلال نفس الفترة إلى 75.042 مليون دولار مقابل 70.45 مليون دولار بالفترة المماثلة العام الماضي 2020.

وتراجع مجمل الربح في أول 9 أشهر من العام الجاري إلى 11.626 مليون دولار ، مقابل 23.445 مليون دولار بالفترة المناظرة.

وسجل نصيب السهم في صافي أرباح الفترة 0.54 دولار مقابل 0.70 دولار بالفترة المماثلة العام الماضي.