العبور للاستثمار تقتنص الموافقة لتنفيذ عملية إنشاء بقيمة 172 مليون جنيه

رنا ممدوح _ أعلنت شركة العبور للاستثمار العقاري، أنها حصلت على موافقة تنفيذ عملية إنشاء لصالح الشركة الخليجية للإنشاء والتعمير. وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن قيمة تنفيذ العملية تبلغ 172 مليون جنيه. اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر وقررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم الشركة لمدة 10دقائق لحين الأطلاع على الخبر المنشور مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الاعلان.

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