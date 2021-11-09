مستشفى النزهة الدولي تحقق أرباحا بقيمة 48.2 مليون جنيه خلال 9 أشهر

رنا ممدوح _ حققت مستشفى النزهة الدولي، ارتفاعا في صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة 44% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري ليصل إلى 48.2 مليون جنيه، مقابل 33.533 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وصعدت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، بنسبة 36% لتصل إلى 182.714 مليون جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 134.031 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

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وارتفع مجمل الربح بنسبة 56% ليصل إلى 64.293 مليون جنيه خلال نفس الفترة مقابل 41.294 مليون جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.

وسجل النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 0.4 جنيه مقابل 0.29 جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.