رئيس أرامكو: الطلب على النفط سيتجاوز 100 مليون برميل يوميا العام المقبل

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العربية نت _ قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، إن الطلب على النفط سيتجاوز 100 مليون برميل يومياً خلال العام المقبل.
وكشف أن “أرامكو” تدرس توقيع عقود لبيع الهيدروجين الأزرق لكل من اليابان وكوريا الجنوبية.
وكان مصدران قالا لوكالة “”، إن اللجنة الفنية المشتركة التابعة لـ “أوبك+”، قلصت تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام إلى 5.7 مليون برميل يوميا من 5.8 مليون، وسط استمرار التعافي القوي للاستهلاك منذ انهياره عام 2020.
وذكر أحد المصدرين أن اللجنة الفنية المشتركة، التي اجتمعت أواخر أكتوبر، أبقت على توقعاتها لنمو الطلب خلال العام المقبل عند 4.2 مليون برميل يوميا.
وأضاف المصدر أن مراجعة تقديرات النمو في عام 2021 “لا تدعو للقلق” لأنها بمثابة تحديث للبيانات.
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