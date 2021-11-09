أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في شهرين مع تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية

– حومت أسعار الذهب قرب أعلى مستوياتها في شهرين اليوم الثلاثاء، مدعومة بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية في محاولة للتكهن بالخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة.

ولم يشهد سعر الذهب تغيرا يذكر في المعاملات وسجل 1824.21 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0836 بتوقيت جرينتش، ليكون أقل بنحو ثلاثة دولارات من أعلى مستوياته منذ شهرين الذي سجله في وقت سابق من الجلسة.

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وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1825.30 دولار.

وينصب اهتمام السوق الآن على بيانات التضخم الأمريكية من خلال مؤشر أسعار المستهلكين التي تصدر يوم الأربعاء، والتي قد تعطي مؤشرا بشأن موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي حيال أسعار الفائدة.

ويأتي ذلك في أعقاب إبداء عدد من المسؤولين بالبنك المركزي الأمريكي قلقهم من ارتفاع الأسعار المستمر.

واستفاد الذهب من انخفاض أسعار الفائدة إلى ما يقارب الصفر في وقت جائحة فيروس كورونا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 24.37 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1052.08 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2074.30 دولار.