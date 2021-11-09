شركة MoneyFellows تطلق تحديث للتحكم في الخطط المالية بعد وصول مستخدميها إلى 2.2 مليون

إسلام فضل _ أعلنت شركة MoneyFellows المصرية للتكنولوجيا المالية، عن تحديث وتطور مهم في تطبيقها الذي وصل عدد مستخدميه إلى 2.2 مليون مستخدم.

وأشارت أن التحديث الجديد يتيح فرصًا أفضل للتخطيط المالي للمستقبل وتعزيز القدرة المالية، حيث يمكن لمستخدمي المنصة عبر التحديث الجديد التحكم الكامل والوصول إلى خدمات التخطيط المالي الآمنة والمريحة وضمان إدارتها بشكل فعال، وتحقيق أهدافهم المالية في العموم.

اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

وأكدت الشركة في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن المستخدمين يمكنهم الآن اختيار أو تحديد أهدافهم المالية الخاصة مثل شراء شيء ما، أو سيارة، أو توفير مصروفات زواج، أو نفقات رحلة مخطط لها أو حتى تغطية خطتهم للتقاعد. كما يمكنهم كذلك تحديد المبالغ التي يرغبون في تحصيلها، وتوقيت احتياجهم لها، وطرق الاشتراك وتلقي المدفوعات المفضلة لديهم.

وقال أحمد وادي، المؤسس والرئيس التنفيذي MoneyFellows، إن الشركة مستعدة لإطلاق هذا التحديث للمنصة، ولتشجيع المستخدمين ودعمهم في تعزيز قدراتهم المالية والتخطيط للمستقبل بما يضمن تغطية جميع احتياجاتهم المالية، الكبيرة منهاوالصغيرة،ة ونتطلع إلى أن نقدم لهم خدمات آمنة وفعالة ودائمًا مُبتكرة. كما نحرص على أن تكون خدماتنا تعاونية والأهم من كل ما سبق إنسانية”.

وأوضح أن MoneyFellows نموذج “الجمعية” التقليدي كمفهوم أساسي لعملها. وصلت قيمة بعض هذه الجمعيات إلى 100 ألف جنيه، ما يجعل MoneyFellows قادرة على تقديم كافة أنواع الحلول المالية التي يحتاجها العملاء.

يمكن للمُستخدم الاشتراك في أكثر من جمعية عبر المنصة في نفس الوقت، وسداد قسط بسيط يبدأ من 500 جنيه مصري فقط، والحصول على خصم يصل إلى 60٪ على القسط الأول عند الاشتراك في الأدوار الاخيرة، ما يشجع المستخدمين على تبني عقلية الادخار. أما المستخدمون ممن لديهم احتياجات مالية أكثر إلحاحًا، تقدم المنصة خدمة الإقراض بدون فائدة، أي إقراض تعاوني ومُيسر.

وعقدت MoneyFellows شراكات مع عدد من أهم المتاجر مثل B-Tech وTradeline، لمنح المُستخدمين تجربة متكاملة، ما يعزز ويسهل خطط الدفع ويسمح للمستخدمين باستغلال المدفوعات الخاصة بهم للحصول على المنتجات والخدمات المختلفة بشكل مباشر. كما تعاونت الشركة مؤخرا مع ماستركارد لتسهيل واتاحة خدمات السداد والتحصيل الاليكتروني واصدار البطاقات الإئتمانية.

ووفقًا لأحدث تقرير للتكنولوجيا المالية ومستقبل التخطيط المالي أصدره FPSB Ltd (مجلس معايير التخطيط المالي)، فإن الطلب العام على التخطيط المالي على مستوى العالم في تزايد. هذا التزايد مدفوع باحتياجات اقتصادية مختلفة مثل خطط التقاعد وخطط الاستثمار، فضلاً عن عوامل اقتصادية أكبر مثل انخفاض الثقة في الاقتصاد عالميًا وخاصة بعد وباء كوفيد-19، سيكون رفع مستوى الوعي بقيمة التخطيط المالي وتبني التكنولوجيا والتحول إلى نماذج تخطيط مالي أكثر شمولاً مثل MoneyFellows أمرًا أساسيًا خلال السنوات المقبلة.