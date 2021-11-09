3.18 مليار جنيه أرباح الهيئة القومية للبريد خلال 2020/2021

إسلام فضل _ قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، إن مجلس إدارة الهيئة اعتمد ميزانية الهيئة للعام المالي 2020 / 2021 بصافي أرباح بلغ 3.183 مليار جنيه، بمعدل نمو صافي الربح وصل إلى 51%.

وأوأوضح فاروق في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن الهيئة حققت إجمالي إيرادات للخدمات يصل الي 3.394 مليار جنيه بمعدل نمو 5% في إيرادات الخدمات وبلغت إيداعات صندوق التوفير 264 مليار جنيه.

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وأوضح أن الهيئة نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات علي أرض الواقع خلال العام المالي الماضي بدعم مستمر من الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث إن هذا الانجاز الكبير الذي تم تحقيقه يعد طفرة كبيرة في آداء ومؤشرات البريد المصري علي كافة المستويات.

وأشار إلى أن هذا النجاح جاء نتيجة لخطة استراتيجية شاملة وضعتها الهيئة لإحداث نقلة نوعية بكافة القطاعات والخدمات وطفرة تكنولوجية كبيرة تؤكد علي تواجد الهيئة بالسوق المصري وتعزز قدرتها على المنافسة، مشيداً بجهود العاملين وتفانيهم في العمل للإرتقاء بهيئتهم ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وذكر أن تنفيذ تلك الخطة الطموحة والعمل الجاد والإستثمار الأمثل لأصول الهيئة وميكنة كافة العمليات التشغيلية وتطبيق التحول الرقمي والشمول المالي أدوا إلى إحداث نقلة نوعية في تطوير الخدمات وتحسين جودتها، كما ان الاستثمار في العنصر البشري وهو العنصر الأهم في هذه المنظومة عن طريق التدريب المستمر ورفع كفاءة العاملين، كل ذلك كان له الأثر الكبير في زيادة فرص الهيئة في السوق المصري، حيث تم التعاقد مع العديد من الهيئات والمؤسسات والشركات لأول مرة منذ فترة طويلة و تم استرداد ثقة العملاء و الحصة التي تستحقها الهيئة من السوق المصري.

واشار إلى أن الاستثمارات الكبيرة في تطوير مكاتب البريد وتطبيق التحول الرقمي والشمول المالي وميكنة كافة الاجراءات وتزويد المنافذ بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية كل ذلك كان له الأثر البالغ في توفير البيئة المناسبة للعاملين والعملاء و تقليل التكاليف التشغيلية مما أدي الي تعظيم الإيرادات وتحقيق طفرة كبيرة في آداء البريد المصري.