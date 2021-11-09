شارم دريمز للاستثمار ترصد 4 أسباب لزيادة رأس المال المصدر بقيمة 260.1 مليون جنيه

رنا ممدوح _ وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر لشركة شارم دريمز للاستثمار السياحي، وفقا لأحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية.

وكانت مجلس إدارة الشركة قد وافق في 20 مايو الماضي بالإجماع على زيادة رأس المال المصدر من 529.854 مليون جنيه إلى 790 مليون جنيه.

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وأفادت الهيئة في إفصاحها المرسل للبورصة اليوم، أن الزيادة البالغ قدرها 260.145 مليون جنيه لعدد 26.014 مليون سهم بالقيمة الاسمية 10 جنيه للسهم، بالإضافة إلى 15 قرش مصاريف إصدار.

وذكرت أن الزيادة تمول عن طريق الإكتتاب النقدي لقدامي المساهمين مع تداول حق الاكتتاب مفصلا.

ورصدت الشركة في إفصاحها المرفق بموافقة الهيئة 4 أسباب وراء زيادة رأس المال المصدر وأوجه استخدام الاموال وشملت الآتي:-

1- سداد الدفعة الأولى من جدولة قرض البنك التجاري الدولي بمبلغ 109 مليون جنيه.

2- دعم أعمال التجديدات بفندق شارم دريمز ريزورت بمبلغ 70 مليون جنيه.

3- دعم رأسمال العامل لمواجهة الإلتزامات التشغيلية بمبلغ 28.145 مليون جنيه.

4- المساهمة في زيادة رأس المال المزمع إصدارها لشركة شارم دريمز القابضة للسياحة والفنادق شركة تابعة مملوكة بنسبة 45% مبلغ 53 مليون جنيه.