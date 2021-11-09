بنية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا توقعان اتفاقية تأسيس بنية للخدمات البحرية

أعلنت مجموعة “بنية” والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (AASTMT) المُمثلة في شركة الأكاديمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ACICT)، عن توقيع اتفاقية لتأسيس شركة خدمات بحرية ومعلوماتية بإسم “بنية للخدمات البحرية” ويقع مقرها في مصر، ولكنها تخدم الشرق الأوسط وأفريقيا بشكل عام.

وتم توقيع الإتفاقية بحضور وزير النقل، الفريق كامل الوزير، حيث تهدف الاتفاقية لدعم التعاون المشترك والخبرة المتميزة لكل من مجموعة “بنية” باعتبارها المزود الرائد للحلول الرقمية والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، وشركة الأكاديمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ACICT).

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وسوف تتخصص “بنية للخدمات البحرية” في مجالات صيانة ومد الكابلات البحرية عن طريق سفن متخصصة ومستودعات لتخزين الكابلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر.

كما ستوفر الشركة أيضاً كافة الخدمات التكنولوجية لقطاع النفط والغاز والطاقة، علاوة على خدمات التدريب وتكنولوجيا المُحاكيات وإعطاء موافقات هيئة السلامة البحرية (EMSA) في مناطق نشاط الشركة بالشرق الأوسط وأفريقيا.

وتوفر الاتفاقية الشروط الأساسية لإنشاء شركة “بنية للخدمات البحرية” علاوة على مجالات التعاون المستمر بين الطرفين على كافة المستويات التجارية والاستراتيجية.

وصرح الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس مجلس إدارة شركة الأكاديمية ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بأهمية هذه الخطوة التي تبلور العلاقات الوثيقة القائمة بين مجموعة “بنية” والأكاديمية وتعززها من خلال إنشاء شركة “بنية للخدمات البحرية “.

وأكد على تطلعة إلى مواصلة البناء على التعاون المثمر لصالح تكنولوجيا النقل والصناعات والكابلات البحرية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا.

وفي هذا السياق، صرح المهندس أحمد مكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة “بنية”، قائلا “يسعدنا التعاون مع شريك متميز مثل الأكاديمية البحرية الرائدة في مجال النقل البحري نظرًا للأهمية المتزايدة لكابلات الإتصالات البحرية والخدمات التكنولوجية المرتبطة بالنفط والغاز لإستكشاف طرق جديدة لتعزيز هذه الخدمات في “بنية للخدمات البحرية “.

ولفت إلى السعي لتقديم هذه الخدمات بقطاعات تكنولوجيا النقل والصناعات والكابلات البحرية خاصة في منطقتي البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وإفريقيا.

تُعد شركة الأكاديمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ((ACICT شركة مساهمة مصرية تعمل على تقديم المعرفة في مجال حلول الأعمال والإستشارات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتدريب والخدمات التعليمية من خلال الدعم الكامل من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (AASTMT).

وتقوم الشركة بتنفيذ عدد كبير من المشاريع التي تهدف إلى رفع كفاءة العمل والموارد البشرية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وهي شركة رائدة في تطوير برامج تكنولوجيا المعلومات حيث تقدم الشركة خدماتها وحلولها المتكاملة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات والتنمية البشرية.

والجدير بالذكر، إن مجموعة “بنية” توفر مجموعةً كبيرة ومتنوعة من المنتجات والخدمات والحلول الرقمية، بما في ذلك خدمات الإتصالات ومراكز البيانات واسعة النطاق، والحلول السحابية وأمن المعلومات، إلى جانب تصنيع وتشغيل تكنولوجيا الحلول الذكية والأنظمة المتكاملة، وتقوم بتوفير الإمكانيات المطلوبة لإدارة المدن الذكية، وابتكار الحلول التكنولوجية لتطوير التعليم، والنقل والمواصلات، والقطاع المصرفي وقطاعات أخرى.