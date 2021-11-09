سوق أبوظبي تطرح أول إطار تنظيمي لإدراج شركات SPAC ذات غرض الاستحواذ

_ قال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي إن سوق أبوظبي للأوراق المالية ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي اقترحا أول إطار عمل تنظيمي في المنطقة لإدراج شركات SPAC ذات غرض الاستحواذ. ويتيح إطار العمل التنظيمي الفرصة لشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة للوصول إلى الاكتتابات العامة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتوفير مصادر تمويل جديدة للشركات الناشئة على مستوى المنطقة. اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

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