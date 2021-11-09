مال وأعمال

جهاز أبوظبي للاستثمار ينضم لتحالف الاستحواذ على شركة مكافي

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العربية نت _ انضم جهاز أبوظبي للاستثمار ADIA، عن طريق شركة مملوكة له بالكامل إلى مجموعة شركات استثمارية بينها أدفنت إنترناشيونال وبيرميرا أدفايزرز للاستحواذ على كامل شركة “مكافي” مقابل 12 مليار دولار على أساس قيمة أسهمها.

وستدفع الشركات 26 دولارا نقدا لكل سهم من الأسهم العادية لشركة مكافي، ما يمثل علاوة تزيد على 22.6 في المئة عن سعر إغلاق سهم الشركة في 4 نوفمبر.

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ومن المتوقع إتمام الصفقة في النصف الأول من عام 2022.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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