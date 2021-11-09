تطبيق مرسول السعودي لخدمات التوصيل يستعد لطرح عام أولي

العربية نت _ يسعى تطبيق التوصيل السعودي مرسول، إلى توسّع قد يشمل طرحا عاما أوليا في العامين المقبلين.

ومن المتوقع أن يتم الطرح في سوق الأسهم السعودية، أو في ناسداك في حال الطرح الدولي؛ بحسب ما ذكره الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتطبيق.

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يشار إلى أن مرسول تخطط لاستثمار 300 مليون دولار في السنوات الخمس المقبلة مع تعزيز وجودها في مصر وجميع أنحاء الخليج.

كان التطبيق قد تلقى عروضا للاستحواذ من ديليفري هيرو الألمانية، لكن محادثات الاستحواذ باءت بالفشل.