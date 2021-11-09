عجز الميزان التجاري يتراجع 17.7% إلى 2.9 مليار دولار في أغسطس

تراجع عجز الميزان التجاري لمصر خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 17.7% على أساس سنوى، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي 2020، وبلغ 2.91 مليـار دولار، متراجعا من 3.53 مليار دولار.

وأوضحت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، أن قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة 50.5% حيـث بلغـت 3.26 مليار دولار خلال أغسطس 2021 مقابل 2.17 مليار دولار للشهر نفسه من العام السابق.

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وأرجع الجهاز ارتفاع فيمة الصادرات، إلى زيادة قيمة صادرات بعض السـلع وأهـــمها: عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 66.9%، اللدائن بأشكالهــــا الاوليـة بنسبة 44.4%، ملابس جاهزة بنسبة 35.5%، أسمدة، بنسبة 15.1%.

وفى المقابل، انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خلال أغسطس، وأهمهـا أثاث بنسبة 0.9%، مستحضرات عطور وتجميل بنسبة 5.5%، زيوت وراتنجات عطرية بنسبة 17.1%، بذور زيتية وعلفية بنسبة 3.2%.

وبشأن الـواردات، فقد ارتفعت قيمتها بنسبة 8.2%، حيث بلغت 6.17 مليار دولار فى أغسطس، مقابل 5.70 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها منتجات البترول بنسبة 91.9%، بترول خام بنسبة 30.6%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 18.6%، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 36.6%.

وتراجعت قيمة واردات بعض السلع خلال أغسطس 2021 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمها، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 4.3%، قمح بنسبة 30.5%، أجهزة تليفون للأفراد بنسبة 5.3%، لحوم بنسبة 43.5%.