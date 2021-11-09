أرامكو: الطاقة الإنتاجية الفائضة للنفط قد تتقلص مع عودة الطلب على وقود الطائرات

– قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر اليوم الثلاثاء، إن الطاقة الإنتاجية الفائضة للنفط على مستوى العالم يمكن أن تتقلص العام المقبل مع عودة السفر بالطائرات وهو ما ينهي عنصر أمان مهم تتمتع به السوق في الوقت الراهن.

وقال الناصر لمنتدى نيكي جلوبال ماندجمنت “الطاقة الإنتاجية غير المستغلة التي تبلغ حاليا 3-4 ملايين برميل يوميا تتيح بعض الارتياح للسوق، ومع ذلك أخشى أن عنصر الأمان هذا… يمكن أن ينحسر، خاصة في العام المقبل عندما يزيد الطلب كما هو متوقع”.

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وأضاف أن الزيادة في الطلب على وقود الطائرات، وهو أقل حاليا بنحو ثلاثة ملايين برميل يوميا عنه في عام 2019 عندما كان يبلغ 7.5 مليون برميل يوميا، يمكن أن تقضي على كامل الطاقة الإنتاجية الفائضة.

والطاقة الإنتاجية الفائضة عنصر أمان مهم لسوق النفط إذ تسمح للمنتجين بالاستجابة سريعا لحالات نقص الإمدادات غير المقررة التي يمكن أن تقلص المعروض في السوق وتتسبب في تقلبات في الأسعار.

وكرر الناصر القول إن السعودية، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، تعتزم زيادة أقصى طاقة إنتاج مستدامة لها بمقدار مليون برميل يوميا إلى 13 مليون برميل يوميا بحلول عام 2027.

وقال الناصر “زيادة القدرة (الإنتاجية) في صناعتنا تستغرق حوالي 5-7 سنوات وليس هناك استثمار كاف في العالم لزيادتها، هذا مثار قلق كبير”.

وأضاف أن من المتوقع أن يتجاوز الطلب على النفط 100 مليون برميل يوميا خلال العام المقبل.