بنك مصر: 97% من تحويلات حسابات الشركات تتم عبر المنظومة الإلكترونية

إسلام فضل وإسلام سالم _ قال أحمد صبحي، مدير الاستثمار في بنك مصر، إن مصرفه يشارك في صندوق استثمار متخصص في التكنولوجيا المالية، بتشجيع وإشراف من البنك المركزي المصري المصري، قيمته حوالي 80 مليون دولار.

وأضاف صبحي على هامش معرض “Cairo ICT”، أن البنك قرر إنشاء شركة مصر للابتكار الرقمي فقط للتركيز على إطلاق أول بنك رقمي بعيدًا عن التقيّد بالإجراءات التشريعية المعقدة للمنظومة المصرفية الحالية”.

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وأوضح صبحي، أن المنظومة البنكية تتعاون مع جميع الجهات التي تسمح بتقديم الخدمات الرقمية، مشيرًا إلى أن 97% من التحويلات بين الشركات تتم عن طريق التطبيق، و70% بين الأفراد عن طريق التطبيق أيضًا.

وذكر أنه من الضروري توفير منتجات جديدة تساعد على سد الفجوة في بعض الخدمات التي تقدمها شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، لافتا إلى أن هناك تعاون بين بنك مصر وشركات ناشئة للخدمات المالية في تقديم بعض الخدمات.