- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
إسلام فضل وإسلام سالم _ قال أحمد صبحي، مدير الاستثمار في بنك مصر، إن مصرفه يشارك في صندوق استثمار متخصص في التكنولوجيا المالية، بتشجيع وإشراف من البنك المركزي المصري المصري، قيمته حوالي 80 مليون دولار.
وأضاف صبحي على هامش معرض “Cairo ICT”، أن البنك قرر إنشاء شركة مصر للابتكار الرقمي فقط للتركيز على إطلاق أول بنك رقمي بعيدًا عن التقيّد بالإجراءات التشريعية المعقدة للمنظومة المصرفية الحالية”.
وأوضح صبحي، أن المنظومة البنكية تتعاون مع جميع الجهات التي تسمح بتقديم الخدمات الرقمية، مشيرًا إلى أن 97% من التحويلات بين الشركات تتم عن طريق التطبيق، و70% بين الأفراد عن طريق التطبيق أيضًا.
وذكر أنه من الضروري توفير منتجات جديدة تساعد على سد الفجوة في بعض الخدمات التي تقدمها شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، لافتا إلى أن هناك تعاون بين بنك مصر وشركات ناشئة للخدمات المالية في تقديم بعض الخدمات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بنك مصر: 97% من تحويلات حسابات الشركات تتم عبر المنظومة الإلكترونية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.