مؤشر البورصة الرئيسي يرتفع إلى 10588 نقطة والسبعيني يفقد أكثر من 1%

رنا ممدوح _ حقق مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفاعا بنسبة 0.79%، وأغلق عند مستوى 11588 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 2.67%، وأغلق عند مستوى 53.75 جنيه.

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وانخفض كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.05% و 0.97% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 810.528 مليون جنيه، على 194 شركة من خلال 35.78 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 103 شركة مقابل ارتفاع 34 بينما لم تتغير أسعار 57.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 24.817 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 25.577 مليون جنيه، مقابل 760.015 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 14.259 مليون جنيه، بدفع من الأفراد التي حققت صافي بيع بقيمة 92.649 مليون جنيه، مقابل 78.389 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 39.077 مليون جنيه، منها 24.604 مليون جنيه للأفراد، و14.473 مليون جنيه للمؤسسات.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح سعر الإغلاق نسبة التغير % المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية 1.403 1.683 19.96 تنمية للاستثمار العقاري 2.08 2.22 6.73 العبور للاستثمار العقاري 11.68 12.35 5.74 الحديد والصلب المصرية 1.774 1.862 4.96 بنك البركة مصر 13.7 14.35 4.74

الأسهم الأكثر انخفاضا