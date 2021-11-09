سلطان عمان يوجه بتثبيت أسعار الوقود عند مستويات أكتوبر لنهاية 2022

– أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم الثلاثاء، أن سلطان عمان أمر بتثبيت سعر وقود السيارات عند مستويات شهر أكتوبر تشرين الأول كحد أقصى حتى نهاية العام 2022.

وقال التلفزيون الرسمي، إن الحكومة ستتحمل تكلفة الفرق الذي قد ينتج عن أي زيادة محتملة في أسعار النفط.

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وأمر السلطان هيثم بن طارق بإلغاء بعض الرسوم المرتبطة بأنشطة بعض القطاعات وتخفيض بعضها.