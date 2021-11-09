استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية

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شاهندة إبراهيم – استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء عند مستويات الأمس دون تغيير يذكر.
وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، في تصرحات خاصة لبوابة دوت الخليج جورنال، إن عيار 21 الأكثر انتشارا ظل مستقرا عند مستوى 787 جنيها.
كما بقى عيار 18 ثابتا حول 676 جنيها، وأيضا عيار 24 إذ تداول حول 898 جنيها، وواصل الجنيه الذهب تحقيقه قيمة 6 آلاف و296 جنيها.
وذكر نجيب، أن السعر العالمي للمعدن الأصفر وصل إلى 1825 دولارا للأوقية.
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