العامة لاستصلاح الأراضي تحقق 3.02 مليون جنيه خسائر الربع الثالث

رنا ممدوح _ ارتفع صافي خسائر شركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بعد الضريبة ليصل إلى 3.02 مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 331 ألف جنيه بالربع المقارن العام الماضي.

وتراجعت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 8.577 مليون جنيه بالفترة من يولي وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 10.198 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

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وانخفض مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 85 ألف جنيه مقابل 1.686 مليون جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.