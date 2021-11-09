بنية توقع مذكرة تفاهم مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية

إسلام فضل وإسلام سالم- وقعت مجموعة بنية مذكرة تفاهم مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية؛ بهدف تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي والشمول المالي والمدفوعات الرقمية.

وأوضحت بينة أن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية يعد “أول وأحدث مجمع صناعي تكنولوجي متكامل للإصدارات المؤمنة والذكية في الشرق الأوسط وإفريقيا”، وهو يختص بتوفير الحلول التكنولوجية المتكاملة والمركزية في تصميم و تأمين وطباعة وإصدار جميع النماذج والإصدارات والمحررات الرسمية بأعلى مستويات التأمين بكود موحد وخاضع للمواصفات والمعايير الدولية وبتوحيد الخواص والمواصفات الفنية لشهادات الميلاد و الزواج و الطلاق و الوفاة و الملكية والتعليم و الدراسات العليا ونماذج الهوية مثل بطاقات الرقم القومي وجوازات السفر الإلكترونية وتراخيص القيادة والمركبات وحمل السلاح وإقامة الأجانب داخل و خارج البلاد والهوية الرقمية و غيرها، وصولا إلى البطاقة الذكية الموحدة للمواطن.

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وتلتزم الإصدارات كافة بالاتفاقيات الدولية والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية مع توفير احتياجات البنك المركزي المصري المصري من أوراق البنكنوت الخام بعلامات التأمين بفئاته الحالية والمستقبلية.

وقع مذكرة التفاهم: المهندس سامح العكاري، رئيس مجلس إدارة “مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية”، والمهندس أحمد مكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة “بنية”.

وقال المهندس سامح العكاري، رئيس مجلس إدارة “مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية” إن ذلك التعاون جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة اعتماد أجهزة الدولة كافة على التكنولوجيا الحديثة في ظل اتجاه الدولة إلى التحول الرقمي، والتوسع في استخدام الوثائق والمحررات المؤمنة.

ولفت إلى اختيار مجموعة “بنية” لهذه الشراكة “لما تملكه من خبرات متميزة في مجال البنية التحتية والحلول التكنولوجية المتطورة، محليًا وعالميًا”.

وأشار إلي أن المجمع منوط به، طبقا للقرار الجمهوري رقم 232 لسنة 2021، توفير العديد من الحلول التكنولوجية المتكاملة والمركزية لجهات الدولة في التحول الرقمي والشمول المالي بأحدث المعايير العالمية والمطابقة للقياسات الدولية، حيث أن سياسة المجمع هي التعاون والتكامل مع القدرات والإمكانيات المتوفرة لدى الكيانات التكنولوجية المحلية والدولية.

من جانبه، قال المهندس أحمد مكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة “بنية”، إنها ساهمت في تنفيذ خطة التحول الرقمي في عدد كبير من المشروعات والهيئات الحكومية بمصر وخارجها.