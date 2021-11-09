ميرنا عارف: مايكروسوفت تستهدف استثمار 20 مليار دولار حول العالم خلال 5 سنوات

إسلام فضل وإسلام سالم- أكدت ميرنا عارف، المدير العام لشركة مايكروسوفت مصر، إن السوق المصرية تشهد انطلاقة قوية في قطاع التحول الرقمي والشمول المالي، وهو أحد المحاور الهامة التي ترتكز عليها استراتيجية ميكروسوفت في مصر والعالم.

وأضافت عارف، في تصريحات خاصة لبوابة دوت الخليج جورنال على هامش مؤتمر Cairo ICT، أن مايكروسوفت تضخ سنويا مليار دولار في مجال الأمن السيبراني وحفظ المعلومات.

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وأشارت إلى أن مايكروسوفت قررت توسيع استثماراتها في مجال أمن المعلومات بدءا من العام القادم.

وأكدت ميرنا عارف أن مايكروسوفت تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 20 مليار دولار في العالم خلال خمس سنوات مقبلة.

وذكرت المدير العام لميكرسوفت مصر أن الشركة العالمية لديها العديد من الشراكات مع القطاع الخاص والقطاع الحكومي في المجالات المختلفة كافة مثل الصحة والتعليم ودعم ريادة الأعمال.

ولفتت إلى أن مايكروسوفت تتيح الخدمات الإلكترونية في جميع القطاعات، بالإضافة إلى احتضان عدد من الشركات الناشئة تقدر بـ100 شركة من خلال برنامج مايكروسوفت للشركات، وتم البدء مع 35 شركة جزء كبير منها يعمل في مجال للذكاء الاصطناعي.