موانئ أبوظبي تعتزم ضخ 500 مليون دولار استثمارات في مصر خلال العام المقبل

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قال رئيس قطاع الموانئ بمجموعة موانئ أبوظبي، سيف المزروعي، إن مجموعته تعتزم دخول السوق المصرية بضخ استثمارات بقيمة 500 مليون دولار، توجه لمشروعين وذلك مطلع العام القادم.
وأضاف المزروعي، في لقاء مع CNBC Arabia، أن المجموعة تمتلك شراكات استراتيجية مع خطوط ملاحية عدة إضافة إلى منظومة متكاملة من الخدمات اللوجيستية والبحرية والمدن الصناعية والمناطق الحرة وغيرهم.
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