وزيرة التجارة والصناعة تقرر وقف استيراد المكونات الأساسية لمركبات التوك توك

دوت الخليج – أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، القرار الوزاري رقم 533 لسنة 2021، بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات “التوك توك”، وتشمل القاعدة والشاسية والمحرك، ويعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.

ويأتى هذا القرار فى إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين .

وأوضحت جامع، فى هذا الإطار، أن هذا القرار جاء بعد دراسة متأنية من الأجهزة المعنية كافة، ويستهدف إحلال التوك توك بوسيلة نقل آمنة؛ تنفيذا للمبادرة الرئاسية الخاصة بإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وبصفة خاصة “الغاز الطبيعي”، حيث تستهدف الحكومة إتاحة سيارات “ميني ڤان” كبديل عن التوك توك.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن القرار يستهدف أيضا تقنين أوضاع مركبات “التوك توك” المنتشرة فى المحافظات كافة من خلال منح التراخيص للمركبات التي تنطبق عليها الاشتراطات الفنية المعتمدة من جهات التراخيص، مع دراسة إتاحة آليات تمويلية للراغبين فى إحلال مركبة “التوك توك” بسيارة ميني ڤان تعمل بالغاز الطبيعي، على غرار المبادرة التي يتم تنفيذها حاليا للسيارات الملاكي والأجرة والميكروباص.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد شكلت لجنة لوضع قواعد وآليات لإحلال المركبات ذات الثلاث عجلات بسيارات نقل ركاب صغيرة “ميني ڤان”، حيث انتهت اللجنة إلى إصدار عدد من التوصيات تم رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء المصري، والذي وجه بسرعة تنفيذ هذه التوصيات بهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن المصري وتوفير وسائل نقل آمنة للمواطنين.

يذكر أنه سبق وأن صدر القرار الوزاري رقم 417 لسنة 2014 والخاص بوقف استيراد السيارات ذات الثلاث عجلات “التوك توك” والدراجات النارية وشاسيهاتها بغرض الإتجار.