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بريطانيا على أعتاب إنشاء عملة رقمية لبنك إنجلترا المركزي

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سي إن بي سي – أعلنت وزارة الخزانة البريطانية وبنك إنجلترا اليوم عن الخطوات التالية بشأن إنشاء العملة الرقمية الخاصة بالبنك المركزي.

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وقال بنك انجلترا، في بيان، إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن ما إذا كان سيتم تقديم عملة رقمية للبنك المركزي في المملكة المتحدة ولكنها مشاورات لإمكانية حدوث ذلك.

وأضاف قائلا “أقرب موعد لإطلاق عملة رقمية للبنك المركزي في المملكة المتحدة سيكون النصف الثاني من هذا العقد.”

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مريم الجابري

مريم الجابري

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