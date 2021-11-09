التراجع الجماعي يصيب المؤشرات الأوروبية عند الإغلاق

سي إن بي سي – أغلق مؤشر ستوكس 600 لعموم أوروبا منخفضًا بنسبة 0.2%، بعد أن تحرك في وقت سابق من الجلسة في المنطقة الإيجابية.

وانخفضت أسهم الموارد الأساسية بنسبة 1.2%، بينما ارتفع قطاع التجزئة بنسبة 1.2%.

وجاء مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر كما كان متوقعًا يوم الثلاثاء، حيث ارتفع بنسبة 0.6% على أساس شهري، بما يتماشى مع التقديرات.

كما سيتم مراقبة مؤشر أسعار المستهلك المقرر ليوم الأربعاء عن كثب.

وتراجعت أسهم البنوك 0.9% حاذية حذو انخفاضات في عوائد السندات في حين هبطت أسهم شركات الموارد الأساسية 1.1%.

وفي الأسبوع الأول من هذا الشهر، سجل ستوكس 600 ثماني جلسات متتالية من المكاسب وسجل المؤشر كاك 40 الفرنسي والمؤشر داكس الألماني مستويات قياسية جديدة بدعم من أرباح قوية للشركات وسياسة تيسيرية للبنك المركزي الأوروبي.