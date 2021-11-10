مال وأعمال

النفط يصعد لأعلى مستوى في أسبوعين مع رفع حظر السفر الأمريكي وانتعاش الطلب

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سي إن بي سي- ارتفع النفط إلى حوالي 84 دولارًا للبرميل يوم الثلاثاء، محققا مكاسب للجلسة الثالثة، حيث أدى رفع الولايات المتحدة لقيود السفر والمزيد من المؤشرات على التعافي العالمي بعد الجائحة إلى تعزيز توقعات الطلب، في حين ظل العرض شحيحًا.

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يوم الاثنين، انطلق المسافرون إلى الولايات المتحدة مرة أخرى، في حين ساعد تمرير مشروع قانون البنية التحتية للرئيس الأمريكي جو بايدن والصادرات الصينية الأفضل من المتوقع في رسم صورة لاقتصاد عالمي متعافي.

وصعد خام برنت 1.35 دولار أو 1.6% إلى 84.78 دولار للبرميل بعد أن كسب 0.8% يوم الاثنين. وارتفع النفط الأمريكي 2.22 دولار، أو 2.7%، إلى 84.15 دولارًا للبرميل أيضًا بعد ارتفاع بنسبة 0.8% في اليوم السابق.

من ناحية اخرى، ارتفع سعر خام برنت أكثر من 60% هذا العام وبلغ 86.70 دولارًا، وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات، في 25 أكتوبر، بدعم من قيود الإمدادات من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها ، المعروفين باسم أوبك + ، وتعافي الطلب.

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وفي اجتماع الأسبوع الماضي، قررت أوبك + التمسك بالوتيرة الحالية لتيسير تخفيضات الإنتاج القياسية ورفض مناشدات الولايات المتحدة لضخ المزيد – مما يساعد على إبقاء المعروض ضيقًا على المدى القريب من وجهة نظر بعض المحللين.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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