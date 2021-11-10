مال وأعمال

عاجل.. فوادكوم تعتزم شراء حصة فودافون العالمية في وحدتها بمصر مقابل 2.74 مليار دولار

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– قالت شركة فوداكوم الجنوب أفريقية اليوم الأربعاء إنها تعتزم شراء حصة 55 بالمئة من الوحدة المصرية لمجموعة فودافون مقابل 2.74 مليار دولار.

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وكانت الشركة المصرية للاتصالات قالت في بيان على موقعها الرسمي إن الإدارة التنفيذية لشركة فودافون مصر أخطرتها يوم الثلاثاء بتلقي مجموعة فودافون عرضا مبدئيا لنقل ملكية حصتها إلى شركة فوداكوم.

وأضاف البيان أن مجموعة فودافون ستفصح عن قيمة العرض وتفاصيله.

وتملك مجموعة فودافون أغلبية مجموعة فوداكوم المشغلة لشبكات الهواتف المحمولة في جنوب أفريقيا.

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من ناحية أخرى قالت فوداكوم إنها ستشتري حصة 30 بالمئة تسمح لها بالمشاركة في الإدارة في أصول تملكها كوميونيتي إنفستمنت فنتشرز‭‭ ‬‬هولدنجز منها شركة فوماتيل وشركة دارك فايبر أفريكا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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