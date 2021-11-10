عاجل.. فوادكوم تعتزم شراء حصة فودافون العالمية في وحدتها بمصر مقابل 2.74 مليار دولار

– قالت شركة فوداكوم الجنوب أفريقية اليوم الأربعاء إنها تعتزم شراء حصة 55 بالمئة من الوحدة المصرية لمجموعة فودافون مقابل 2.74 مليار دولار.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات قالت في بيان على موقعها الرسمي إن الإدارة التنفيذية لشركة فودافون مصر أخطرتها يوم الثلاثاء بتلقي مجموعة فودافون عرضا مبدئيا لنقل ملكية حصتها إلى شركة فوداكوم.

وأضاف البيان أن مجموعة فودافون ستفصح عن قيمة العرض وتفاصيله.

وتملك مجموعة فودافون أغلبية مجموعة فوداكوم المشغلة لشبكات الهواتف المحمولة في جنوب أفريقيا.

من ناحية أخرى قالت فوداكوم إنها ستشتري حصة 30 بالمئة تسمح لها بالمشاركة في الإدارة في أصول تملكها كوميونيتي إنفستمنت فنتشرز‭‭ ‬‬هولدنجز منها شركة فوماتيل وشركة دارك فايبر أفريكا.