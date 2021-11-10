مال وأعمال

فودافون العالمية تتوقع إتمام نقل حصتها في فودافون مصر إلى فوداكوم بحلول 31 مارس المقبل

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أعلنت اليوم مجموعة فودافون العالمية، عن موافقتها على نقل حصتها البالغة 55% في فودافون مصر إلى مجموعة فودافون المحدودة “فوداكوم” ، وهي الشركة التابعة لها في جنوب إفريقيا.

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وأشارت أن الصفقة ستسهم في تبسيط نظم إدارة العمليات للشركات التى تعمل بها فودافون فى أفريقيا، وتعظم الإستفادة من الخدمات المالية المتطورة المقدمة لعملائها لتحقيق الشمول المالي.

أضافت أن هذه الصفقة ستعود بالفائدة على جميع الأطراف (فودافون العالمية وفوداكوم وفودافون مصر)، حيث تتيح الصفقة لفودافون تنظيم إدارة العمليات فى قارة إفريقيا وإعطاء اولوية للأسواق الناشئة والتى لاتزال تتمتع بالنمو و الجاذبية للاستثمار.

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وأكدت أن الصفقة فرصة كبيرة لفودافون مصر للاستفادة من خدمات الشمول المالي وتنوعها وتبادل الخبرات مع الأسواق الإفريقية فى مجال الحلول التكنولوجية وإنترنت الأشياء.

ونوهت أن فودافون مصر  تعد واحدة من أكبر الأسواق لفودافون العالمية فى إفريقيا وتحتل مركزا ريادياً فى مجال تصدير خدمات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات مما يتيح لها الفرصة لكي تصبح مركزا للتميز فى مجال الخدمات الرقمية والشمول المالي.

وقد حصلت مجموعة فودافون العالمية علي إلتزام مجموعة فوداكوم بإتفاق المساهمين الموقع مع الشركة المصرية للاتصالات،

وتعتبر الصفقة قيد الموافقات الرقابية والقانونية من قبل الجهات المعنية في كلاً من مصر وجنوب إفريقيا، ومن المتوقع الإنتهاء من عملية إتمام نقل الملكية بحلول 31 مارس 2022.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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