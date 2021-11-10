البنك الأهلي يوقع بروتوكول تعاون مع فاست كاب لدعم مشروعات النقل التشاركي

وقع البنك الأهلي المصري، بروتوكول تعاون مع شركة فاست كاب للتكنولوجيا، للبدء في تنفيذ مشروع تشغيل سيارات باستخدام تكنولوجيا المعلومات في مجال النقل التشاركي والذكي والذي أطلق عليه تجاريا ” أصيل “.

ويهدف المشروع إلى المشاركة في خطط الدولة التنموية في مجال نقل الركاب، والذي يعد من القطاعات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

تم توقيع البروتوكول بحضور هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، خلال فعاليات معرض Cairo ICT.

وقام بالتوقيع يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، وعادل عبد السلام مهنا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة فاست كاب للتكنولوجيا “أصيل “.

وتقوم الفكرة الأساسية للمشروع على قيام البنك الأهلي بتمويل الأفراد بغرض شراء سيارات ملاكي ثم العمل تحت تشغيل وإدارة الشركة المنفذة ” أصيل “.

ويهدف المشروع إلى تقديم نموذج وطني يقوم على تحقيق مصالح ملاك السيارات وتقديم أعلى مستوى جودة لمتلقي الخدمة، خاصة أن سوق النقل الذكي يعد أحد أكثر الأسواق نمواً عالمياً ومحلياً ضمن قطاع وسائل نقل الركاب.

وعقب التوقيع صرح هشام عكاشة، ان البنك الأهلي المصري دائما يضع في أولوياته المشروعات التي من شأنها الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن وتحقيق اهداف اقتصادية هامة في مسار التنمية الشاملة والمستدامة خاصة في إطار اهتمام ودعم القيادة السياسية ووزارة النقل بالعمل على التطوير الشامل والمتكامل لقطاع نقل الركاب، مشيرا الى ان البنك مشارك في مبادرة إحلال السيارات ممولا لأكثر من 3127 مركبة.

وأضاف أن تنفيذ المشروع ” أصيل ” سيساهم في زيادة فرص العمل، بالإضافة لتوفير خدمة مميزة بجودة تنافسية، إضافة الى تقديم مستوى اعلى من الأمان في نقل المواطنين.

ومن جانيه أكد يحيى أبو الفتوح، أن البروتوكول يتضمن تمويل السيارات على عدة مراحل بالقاهرة الكبرى والإسكندرية لتمليكها للشباب للعمل في المشروع “أصيل “.

وأشار إلى إتاحة كافة الخدمات المصرفية من البنك الأهلي للشركة ولملاك السيارات ولمستخدمي الخدمة من خلال وسائل الدفع وادوات التحصيل الإلكترونية ضمن استراتيجية البنك المتماشية مع اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي.

كما أعرب عادل عبد السلام مهنا عن سعادته بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، لمساهمته الفعالة في المشاريع التنموية خاصة ان هذا المشروع الذي تم إطلاق شعار “أصيل” كاسم تجاري للخدمة المقدمة يهدف إلى إنشاء منظومة متكاملة من خلال فريق عمل واعى وقادر على مواكبة التطور والمنافسة وتكون البداية في تحرى الدقة في اختيار السائقين وتدريبهم بمقاييس عالية تؤهلهم لتقديم خدمة فريدة للعملاء.

ونوه أنه يوفر أيضا مميزات عديدة لهم من خلال برامج تأمينية مختلفة واتاحة أماكن صيانة السيارات بمستوى متميز ومع المتابعة المستمرة للسائقين، الأمر الذي سيسهم في زيادة المهنية والولاء لديهم للشركة، مضيفا ان الشركة تستهدف تقديم مشروع وطني متكامل في مجال النقل التشاركي.

وأضاف مهنا أن شركة فاست كاب للتكنولوجيا “أصيل” تخطط للاستحواذ على نسبة لا تقل عن 20%؜ من السوق المصري خلال عامين من خلال خططها التوسعية.

وأضاف كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، أن البنك سيقوم بمنح التمويل المعتمد من جانب فاست كاب بنسبة تمويل تصل الى 80% من قيمة السيارة وبحد أقصى الى 350 ألف جنيه حال موافقة البنك على منح التمويل للعميل، حيث يقوم البنك بإخطار فاست كاب بالموافقة على منح التمويل وبعدها يتوجه العميل إلى الفروع مقدمة التمويل حيث يتم تحويل مبلغ التمويل مباشرة إلى شركة السيارات الموردة.