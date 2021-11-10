أرباح أدنوك للحفر الإماراتية تقفز 48% في الربع الثالث إلى 178 مليون دولار

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العربية نت _ ارتفعت أرباح شركة أدنوك للحفر الإماراتية بـ 48% في الربع الثالث 2021 إلى 178 مليون دولار، مقابل 120 مليون دولار في الربع الثالث من العام الماضي.
هذا وصعدت الإيرادات في الربع الثالث بـ 11% إلى 571 مليون دولار، مقابل 515 مليونا في الربع المناظر من العام السابق.
وبالحديث عن أول 9 أشهر من 2021، فقد ارتفعت صافي الأرباح بـ 9% إلى 460 مليون دولار مقابل 422 مليونا في الفترة المناظرة من العام 2020.
وكانت شركة أبوظبي الوطنية للبترول، أدنوك، قد كشفت سابقا عن نجاح اكتتاب “أدنوك للحفر”، إذ تم بيع الأسهم المعروضة بعائدات إجمالية بلغت 1.1 مليار دولار.
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