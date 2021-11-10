سي آي كابيتال تحقق 241 مليون جنيه أرباح مجمعة الربع الثالث

رنا ممدوح _ أعلنت شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، عن نتائجها المالية المجمعة للربع الثالث من عام 2021 ، حيث بلغ صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الأقلية 241 مليون جنيه بارتفاع 122% مقارنة بالعام السابق.

وذكرت الشركة في بيان لها، أنها سجلت أعلى نتيجة ربع سنوية في تاريخها منذ إنشائها.

وبلغ إجمالي محفظة التمويل 12.1 مليار جنيه، وبلغ إجمالي الإيرادات 773 مليون جنيه بارتفاع 36% مقارنة بالعام السابق، وبلغت مساهمة الخدمات المالية غير المصرفية 61%.

وبلغ صافي دخل الفائدة 223 مليون جنيه بارتفاع 14% مقارنة بالعام السابق بينما بلغ هامش صافي دخل الفائدة 8.0%.

وسجل صافي الربح التشغيلي 297 مليون جنيه،بارتفاع 53% مقارنة بالعام السابق.

وحققت الشركة صافي ربح بعد الضرائب وحقوق الأقلية، 241 مليون جنيه بارتفاع 122% مقارنة بالعام السابق، و بلغت مساهمة الخدمات المالية غير المصرفية في صافي الربح المعدل 31%

وعلى صعيد الأنشطة البنكية غير المصرفية، والتي تندرج تحت بند التأجير التمويلي أعلنت سي آي كابيتال أن أنها حققت صافي الربح بعد الضرائب 57 مليون جنيه.

وذكرت أن كوربليس أبرمت عقود جديدة بقيمة 1.2 مليار جنيه، وبلغ حجم محفظة التأجير القائمة 9.8 مليار جنيه.

وفيما يخص التمويل متناهي الصغر، بلغ صافي الربح بعد الضرائب المحقق من عمليات التمويل متناهي الصغر 53 مليون جنيه بارتفاع 72% مقارنة بالعام السابق.

ووصل إجمالي قروض التمويل متناهي الصغر 1.5 مليار جنيه في نهاية الفترة بارتفاع 67% مقارنة بالعام السابق.

وبلغ إجمالي عدد الفروع بنهاية الفترة 51 فرعا حيث تم افتتاح 14 فرعا جديدا منذ الربع الثالث من العام السابق.

ووصلت حجم محفظة عمليات التمويل العقاري 191 مليون جم بنهاية الفترة مقابل 156 مليون جنيه في الربع الثالث من عام 2020.

وعلى صعيد التمويل الاستهلاكي، بلغ حجم محفظة سهولة، ذراع المجموعة الخاص بعمليات التمويل الاستهلاكي 104 مليون جم بنهاية الفترة.

وفيما يخص أنشطة بنوك الاستثمار بلغ حجم الأصول المدارة 12.9 مليار جنيه بارتفاع 34% مقارنة بالعام السابق.

وبلغت الحصة السوقية من عمليات السمسرة 5.1%² ، لتحتل سي آي كابيتال بذلك المرتبة الخامسه بين شركات السمسرة في السوق المحلية، وبلغت إيرادات خدمات الاستشارات المالية 47 مليون جم، بارتفاع 23 مره مقارنة بالعام السابق.

وعلق على أداء المجموعة خلال الربع الثاني من عام 2021 قال هشام جوهر، الرئيس التنفيذي للمجموعة قائلا:”واصلت المجموعة النمو بشكل ثابت لتحقق أداء قويا مجددا خلال الربع الثالث من عام 2021، حيث بلغ صافي الربح معدلاً قياسيا قدره 241 مليون جنيه، بارتفاع قدره 122٪ مقارنة بالعام السابق”.

وتابع:” شهد بنك الاستثمار أداء متميز، حيث حقق إيرادات قياسية بواقع 309 مليون جنيه (~4 مرات مقارنة بالعام السابق) بالإضافة لصافي ربح قدره 160 مليون جنيه (~9 مرات مقارنة بالعام السابق)”.

وأرجع جوهر ذلك إلى الأداء الجيد لخدمات الاستشارات المالية والأرباح المحققة من الخدمات المصرفية التجارية، إضافة إلى النمو المستقر لأنشطة إدارة الأصول والسمسرة في الأوراق المالية.

وقال:” على مستوى منصة الخدمات المالية غير المصرفية، حققت المجموعة مجددا أداء تشغيليا قوياً خلال الربع الثالث من عام 2021 ، حيث بلغ إجمالي حجم محفظة الأنشطة التمويلية 12.3 مليار جنيه، وبلغ صافي دخل الفائدة 223 مليون جنيه، محققاً هامش صافي فائدة 8%”.

وأشار إلى أن ذلك مدعوماً بسجلها الحافل في مجال الخدمات المصرفية التجارية و تجربة الاستثمار الناجحة في شركة تعليم لخدمات الإدارة.

وأضاف، أن المجموعة تواصل خططها الحثيثة لتأمين المزيد من فرص الاستثمار الاستراتيجية وصفقات الاستحواذ التي من شأنها دعم خطط وآفاق نمو المجموعة.

وذكر :” نرى العديد من الفرص السانحة في كافة قطاعات أعمال المجموعة، ونواصل مساعينا للاستفادة من جميع مواردنا لتقديم حلول متكاملة من خلال طرح منتجات جديدة من شأنها تلبية احتياجات عملائنا ودعم استراتيجيتنا.”