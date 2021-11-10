هل تعلن إيفرجراند تعثرها مع استحقاق مدفوعات فائدة بقيمة 148 مليون دولار؟

وكالات _ تواجه مجموعة إيفرجراند الصينية، مدفوعات فوائد يستحق أجلها اليوم، عن 3 سندات دولارية، بقيمة إجمالية تصل إلى 148.1 مليون دولار، وذلك بعد ما فوتت ميعاد السداد الأصلي فى 10 أكتوبر الماضي، ما يعني أنها توشك على الوقوع فى فخ التخلف عن السداد رسميا.

يأتى ذلك رغم محاولات المطور العقاري صاحب الديون التى يتخطى حجمها اقتصاد دول كاملة عند 300 مليار دولار، فى تجنب التعثر إذ باع حصته فى أحد البنوك الصينية لصالح شركة حكومية وكذلك طائرتين من طراز جلف ستريم ويعرض الثالثة من طراز إيرباص للبيع، كما نجح فى تمديد أجل سندات لمدة 3 أشهر.

ويأمل السوق أن تنجح إيفرجراند فى سداد تلك المدفوعات، وحال عدم نجاحها فى ذلك سيثير القلق لدى حاملى سنداتها الدولارية البالغة 19.2 مليار دولار، وقد يفتح لهم مجال لإملاء شروط أكبر تضمن سداد المجموعة لديونها.