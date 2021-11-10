التفاصيل الكاملة لصفقة استحواذ فوداكوم الجنوب إفريقية على 55% من فودافون مصر

الصفقة تشمل إصدار 242 مليون سهم عادي جديد من فوداكوم لصالح فودافون و473 مليون يورو نقدا

ملكية فودافون في فوداكوم ترتفع من 60.5% إلى 65.1%

إبلاغ بورصة جوهانسبرج بأن نسبة التداول الحر لأسهم فوداكوم ستقل عن 20%

لا نية حاليا لتخلص فودافون من أي من أسهمها في السوق لزيادة التداول الحر

تعهدات بالموافقة على الصفقة من مساهمي الأقلية في فوداكوم.. وفودافون لن تصوت

إتمام الصفقة يخضع لموافقة إدارة الرقابة المالية في جنوب أفريقيا والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر

دوت الخليج _ أعلنت اليوم مجموعة فودافون العالمية موافقتها على نقل حصتها البالغة 55% في فودافون مصر إلى مجموعة فودافون المحدودة (“فودافون”) ، وهي شركة تابعة لها في إفريقيا جنوب الصحراء.

يبسط هذا النقل إدارة حيازات فودافون الأفريقية ويعزز بشكل أكبر توصيل خدمات الاتصال والخدمات المالية في إفريقيا.

وقالت فودافون العالمية أنه من المتوقع أن تحقق الصفقة فوائد واضحة لفودافون وفوداكوم وفودافون مصر، ومنها تبسيط إدارة ممتلكات فودافون في إفريقيا، والانفتاح على أعمال رائدة أخرى في القارة، وتنويع محفظتها وتسريع نموها.

وقالت أن فودافون مصر ستستفيد من التعاون الوثيق معVodacom ، مما يمكنها من تسريع النمو في الخدمات المالية وإنترنت الأشياء.

تفاصيل الصفقة

تقدر الصفقة حصة فودافون البالغة 55% في فودافون مصر بـ 2،722 مليون يورو على أساس خالٍ من الديون وخالية من النقد، مما يعني وجود مضاعف لفترة الاثني عشر شهرًا الماضية المنتهية في 30 سبتمبر 2021 بواقع 7.3 مرة EBITDAaL و12.2 مرة OpFCF .

بناءً على حصة فودافون البالغة 55% من صافي الدين في فودافون مصر كما في 30 سبتمبر 2021، يبلغ إجمالي مقابل حقوق الملكية 2،365 مليون يورو (“مقابل الشراء”).

ستتم تسوية حوالي 80% من مقابل الشراء (1،892 مليون يورو) عن طريق إصدار 242 مليون سهم عادي جديد من فوداكوم لشركة فودافون بسعر إصدار 135.75 راند جنوب أفريقي للسهم. نتيجة لذلك، ستزيد ملكية فودافون في فوداكوم من 60.5% إلى 65.1%.

سيتم تسوية الـ 20% المتبقية من بدل الشراء (473 مليون يورو) نقدًا.

بموجب شروط اتفاقية البيع والشراء، سيتم تعديل العنصر النقدي في مقابل الشراء لأي حركة في صافي الدين ورأس المال العامل المتفق عليه لشركة فودافون مصر بين التوقيع والإغلاق. على هذا النحو، يحق لشركة فودافون الحصول على حصة 55٪ من النقد الذي تولده فودافون مصر بين التوقيع والإغلاق.

وتم إبلاغ بورصة جوهانسبرج (“JSE”) بأن التداول الحر لشركة فوداكوم سيكون أقل من 20٪ نتيجة لزيادة ملكية فودافون.

ونظرًا لحجم السيولة الحالية لشركة Vodacom في بورصة جوهانسبرج، لم تطلب البورصة الجنوب إفريقية اتخاذ أي خطوات.

وأكدت فودافون أنه ليس لديها نية حالية للتخلص من أي من أسهمها في السوق لزيادة أسهم التداول الحر لشركة Vodacom.

شروط الانتهاء والجدول الزمني الإرشادي

وافقت لجنة من المديرين غير التنفيذيين المستقلين لشركة Vodacom بالإجماع على الصفقة.

وعينت شركة Vodacom خبيرًا مستقلاً هو شركة برايس ووتر هاوس كوبرز، PricewaterhouseCoopers، لتقديم رأي عادل حول الصفقة المقترحة، وعمل جولدمان ساكس كمستشار مالي لشركة فودافون.

ونظرًا لأن الصفقة تمثل معاملة طرف ذي صلة وفقًا لمتطلبات الإدراج في بورصة جوهانسبرج، فلن تصوت Vodafone على الصفقة وستتطلب الصفقة الموافقة بموجب قرار عادي من مساهمي الأقلية الذين يمثلون 39.5% من أسهم فوداكوم.

تلقت فوداكوم Vodacom تعهدًا غير قابل للإلغاء بالتصويت لصالح الصفقة من شركة YeboYethu Investment Company (RF) Proprietary Limited التي تمتلك 6.2% من أسهم Vodacom المصدرة و 15.8% من أسهم Vodacom المصدرة خارج تلك التي تمتلكها.

تلقت أيضًا خطاب دعم من حيث المبدأ للتصويت لصالح الصفقة المقترحة من مؤسسة الاستثمار العام التي تمتلك 14.3% من أسهم Vodacom المصدرة و36.1% من أسهم Vodacom المصدرة خارج تلك التي تمتلكها Vodafone كما في تاريخ رسالتهم. يخضع الدعم المبدئي لمؤسسة الاستثمار العام إلى إجراء عملية تقييم فور استلام التعميم.

يشكل بيع حصة فودافون في فودافون مصر معاملة من الفئة الثانية لأغراض قواعد إدراج هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة، وعلى هذا النحو لا يتطلب موافقة مساهمي فودافون.

يخضع إتمام الصفقة لعدد من الشروط الإضافية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: موافقة إدارة الرقابة المالية في بنك الاحتياطي بجنوب إفريقيا وموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر.

أعلنت شركة Vodacom لشركة Vodafone أنها ستوقع صك الالتزام باتفاقية المساهمين مع المصرية للاتصالات. ومن المتوقع إغلاق الصفقة قبل 31 مارس 2022.