كونتكت المالية تحقق 341.9 مليون جنيه أرباح مجمعة خلال 9 أشهر

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رنا ممدوح _ صعد صافي الأرباح المجمعة لشركة كونتكت المالية القابضة في أول 9 أشهر من العام الجاري إلى 341.923 مليون جنيه، مقابل 202.242 مليون جنيه بالفترة المناظرة، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وانخفض إجمالي الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 1.140.949 مليار جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 2.700.763 مليار جنيه بالفترة المقارنة.
وتراجع إجمالي مصروفات الفترة خلال نفس الفترة إلى 671.217 مليون جنيه مقابل 2.400.454 مليار جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.
وسجل نصيب السهم الأساسي في أرباح الفترة 0.28 جنيه مقابل 0.17 جنيه جنيه بالفترة المناظرة العام الماضي.
وعلى صعيد الأعمال المستقلة، تحولت الشركة للخسارة محققة صافي بقيمة 3.766 مليون جنيه في أول 9 أشهر من العام الجاري، مقابل 3.727 مليون جنيه أرباح بالفترة المقارنة.
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