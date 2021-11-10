مال وأعمال

وزير المالية: ارتفاع أسعار القمح والنفط يؤثر سلبا على الموازنة

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العربية نت _ توقع محمد معيط وزير المالية، أن يؤثر ارتفاع أسعار القمح والنفط عالميا بشكل سلبي على الموازنة وأن يؤدي لزيادة قيمة الدعم.

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وأضاف في حديثه مع “العربية” أنه يترقب تراجع معدلات التضخم خلال فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر.

وأوضح أنه لم يتقرر بعد اللجوء للأسواق الدولية مجددا خاصة مع ارتفاع تكلفة التمويل لمصر.

وذكر وزير المالية، أن اتفاقية يوروكلير تعطلها التسويات الضريبية وسيتم حلها قريبا.

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وأشار إلى أن مؤسسات دولية تتعاون مع مصر لوضع اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك، متوقعا الانتهاء من اللائحة التنفيذية قبل نهاية ديسمبر المقبل وبعدها سيتم تحديد الإصدارات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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