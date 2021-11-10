وزير المالية: ارتفاع أسعار القمح والنفط يؤثر سلبا على الموازنة

العربية نت _ توقع محمد معيط وزير المالية، أن يؤثر ارتفاع أسعار القمح والنفط عالميا بشكل سلبي على الموازنة وأن يؤدي لزيادة قيمة الدعم. وأضاف في حديثه مع “العربية” أنه يترقب تراجع معدلات التضخم خلال فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر. وأوضح أنه لم يتقرر بعد اللجوء للأسواق الدولية مجددا خاصة مع ارتفاع تكلفة التمويل لمصر. وذكر وزير المالية، أن اتفاقية يوروكلير تعطلها التسويات الضريبية وسيتم حلها قريبا. وأشار إلى أن مؤسسات دولية تتعاون مع مصر لوضع اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك، متوقعا الانتهاء من اللائحة التنفيذية قبل نهاية ديسمبر المقبل وبعدها سيتم تحديد الإصدارات.

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