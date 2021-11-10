إميرالد للاستثمار العقاري تحقق 22.3 مليون جنيه أرباحا خلال 9 أشهر

رنا ممدوح _ صعد صافي أرباح شركة إميرالد للاستثمار العقاري إلى 22.344 مليون جنيه في أول 9 أشهر من العام الجاري، مقابل 12.614 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وارتفعت إيرادات النشاط وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 44.691 مليون جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 37.405 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وانخفضت تكلفة النشاط خلال نفس الفترة إلى 9.669 مليون جنيه، مقابل 11.433 مليون جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.

وصعد مجمل الربح في أول 9 أشهر من العام الجاري إلى 35.022 مليون جنيه، مقابل 25.972 مليون جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.

وسجل نصيب السهم في الأرباح 0.08 جنيه مقابل 0.05 جنيه بالفترة المقارنة العام الماضي.