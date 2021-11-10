سهم المصرية للاتصالات يقفز 1.67% بدعم صفقة فوداكوم

رنا ممدوح _ حقق مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 صعودا بصورة طفيفة في بداية تعاملات اليوم بنسبة 0.02%، ليتداول عند مستوى 11590 نقطة.

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وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.65%، ليتداول عند مستوى 53.4 جنيه.

وصعد سهم شركة المصرية للاتصالات بعد الإعلان عن صفقة استحواذ فوداكوم الجنوب إفريقية على 55% من فودافون مصر بنسبة 1.67%، ليتداول عند مستوى 14.02 جنيه.

وانخفض كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.42%، و 0.32% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات 75.472 مليون جنيه على 144 شركة من خلال 3.721 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 28 شركة مقابل ارتفاع 8 شركات بينما لم تتغير أسعار 109 شركة.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 963.728 ألف جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي بيع بقيمة 2.517 مليون جنيه، مقابل 1.553 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 913.740 ألف جنيه، منها 827.94 ألف جنيه للمؤسسات، و85.8 ألف جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 49.989 ألف جنيه، بدعم من الأفراد التي حققت صافي شراء بقيمة 13.244 مليون جنيه، مقابل 13.194 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح/ جنيه سعر الإغلاق/جنيه نسبة التغير % المصرية للمنتجعات السياحية 2.137 2.144 10.34 وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي 101.23 110.67 9.33 مصر للأسمنت- قنا 12.54 13.44 7.18 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 22.32 23.91 7.12 رواد السياحة 46.65 49.63 6.39

الأسهم الأكثر انخفاضا