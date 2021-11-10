المنجم للأغذية تختار HSBC كمستشار لإدارة طرحها العام الأولي في البورصة السعودية

العربية نت _ قامت شركة المنجم للأغذية، إحدى أكبر شركات الأغذية السعودية، بتعيين HSBC Holdings Plc كمستشار لإدارة طرحها العام الأولي.

وقالت مصادر لوكالة “بلومبرج”، إن شركة المنجم التي تتخذ من الرياض مقراً لها والمتخصصة في استيراد وتوزيع المواد الغذائية في المملكة، قد تعلن عن الصفقة في أقرب وقت خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ويأتي الإدراج المرتقب في ظل عام حافل للطروحات في السوق السعودية، والتي شهدت أكثر من 20 طرح خلال 2021.

وتترقب المملكة المزيد من الطروحات، حيث من المقرر إتمام الطرح العام لسوق تداول قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري بقيمة تتراوح بين 3 مليارات و4 مليارات دولار.

ومن المتوقع أيضاً أن يتم طرح أعمال الكيماويات المتخصصة التابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية – سابك في الأشهر الـ 12 المقبلة.

وفي سبتمبر، تلقى المنجم موافقة هيئة السوق المالية على طرح 30% من الأسهم، تمثل 18 مليون سهم.

وتوفر المنجم المواد الغذائية لأكثر من 22 ألف منفذ بيع بالتجزئة وخدمات غذائية وقنوات بيع بالجملة، بحسب موقعها على الإنترنت.