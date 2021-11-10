مال وأعمال

دبي القابضة تقترب من اختيار مستشاري طرح مجموعة تيكوم للاكتتاب العام

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العربية نت _ قالت ثلاثة مصادر لوكالة إن دبي القابضة تدرس طرحًا عامًا أوليًا لمجموعة تيكوم المشغلة لمجمع الأعمال.

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وأضافت المصادر التي طلبت عدم نشر اسمها لأن الأمر غير معلن أن بنكي الاستثمار الأمريكيين مورجان ستانلي وجولدمان ساكس وبنك يو بي إس السويسري يقتربان من الحصول على تفويض للقيام بتقديم الاستشارات المتعلقة بعملية الطرح العام للأسهم.

ولم ترد تيكوم ودبي القابضة على الفور على طلب للتعليق.

ورفض مورجان ستانلي وجولدمان ساكس التعليق.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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