مال وأعمال

جي بي أوتو تدرس الحلول البديلة بعد حظر استيراد التوكتوك

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رنا ممدوح _ أعلنت شركة جي بي أوتو أنها بدأت في صياغة استراتيجيات وحلول بديلة بعد القرار الوزاري الأخير بحظر استيراد التوكتوك.

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وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أنها بدأت في تحديد التعديلات المثلى لمزيج منتجاتها في إطار جهودها لحماية مصالح مساهميها وتخفيف النقص المتوقع في الأداء.

وقال تامر غبور العضو المنتدب لشركة جي بي أوتو:” على الرغم من التحدي الذي يواجهنا فقد أثبتت الشركة في السنوات السابقة قدرتها الفريدة على النمو”.

وتابع:” أنا على قناعة أنه حتى في ظل الظروف الصعبة ستواصل الشركة تعظيم القيمة والعائد الاستثماري للمساهمين، وأنا واثق قدرة الإدارة على التغلب على هذه العقبة، وتجاوز الأثر السلبي للتحديات الناتجة”.

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وأضاف غبور :” لقد بدأنا بالفعل في تحديد البدائل المناسبة التي تلبي احتياجات عملائنا وتدعم الاستدامة طويلة الأجل بالإضافة إلى الطبيعة المتنوعة لنموذج أعمالنا ستظل كما كانت دائما سبب رئيسي لنجاحنا وترسيخ مكانتنا”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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